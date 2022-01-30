Погода налагоджується, тільки на заході можливі дощі

Циклон, що рухається на захід України, принесе в ці регіони дощі з грозами і навіть зливи. На решті території країни мінлива хмарність, без опадів.

У північних і західних частинах країни буде спостерігатися висока концентрація пилку берези, на заході - до 452 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Полтавській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +16...+19 °С.



У Черкаській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +16...+19 °С.



У Кіровоградській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +17...+20 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +18...+21 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +17...+20 °С.



У Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +16...+19 °С.



У Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +16...+19 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, удень +17...+20 °С.



Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +16...+19 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.



У Сумській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +16...+19 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +20...+23 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +22...+25 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +21...+24 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +15...+18 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +18...+21 °С.



У Запорізькій і Херсонській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +21...+24 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +21...+24 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +13...+16 °С.



Сонце зійде о 5:12, а зайде о 20:35. Тривалість дня складе 15 год 23 хв.