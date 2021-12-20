Погода на вихідних порадує не всіх

10:15 04 квітень Київ, Україна

За повідомленням Укргідрометцентру, в Україні на вихідних очікується мінлива погода, з різкими перепадами температур. Подекуди можливі нічні морози, а вдень в декількох областях пройдуть дощі.

У неділю, 4 квітня, схід країни охопить дощами, сухо буде тільки в Харкові. Вночі в регіоні очікується від 0 до +3 градусів, вдень від +8 до +11 градусів.

У південній частині країни буде йти дощ, місцями сильний. Нічна температура повітря складе +2 +6 градусів, вдень очікується від +7 до +10 градусів. У Криму можлива злива, вночі +4 +6 градусів, удень від +10 до +12 градусів.

На півночі без істотних опадів, можливе невелике посилення вітру. Вночі в регіоні від 0 до -2 градусів, вдень прогріється до +9 +11 градусів.

У західних областях дощі відступлять, але очікується посилення вітру. Нічна температура очікується від 0 до -2 градусів, вдень в більшості областей +9 +11 градусів, у Львові +6 +8 градусів.

У центрі буде йти дощ вночі і вдень, можливе посилення вітру. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень прогріється до +8 +11 градусів.

У Києві 4 квітня без істотних опадів, невеликий вітер. Вночі в столиці від -1 до +1 градуса, вдень до +9 +11 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 4 квітня