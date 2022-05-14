Погода на вихідних 14 та 15 травня буде теплою та дощовою.

На вихідні, 14 та 15 травня, в Україні очікується в міру тепла погода з періодичними дощами. Опади в основному очікуються в суботу в більшості центральних та східних областях. У неділю покапає лише у Сумській та Харківській областях. У більшості областей очікується від +18 ° до +22 °, на півдні буде тепліше.

Згідно з прогнозом, у Києві у суботу буде невелика хмарність, температура повітря вночі +13°, вдень +21°. У неділю вночі очікується +11°, а вдень - до +19°, хмарно із проясненнями.

У Львові в суботу вночі +10°, вдень +19°, хмарно із проясненнями. У неділю вночі +8°, удень +20°, невелика хмарність.

У Луцьку в суботу вночі +10°, удень +20°, хмарно з проясненнями. У неділю - невелика хмарність, уночі +9°, вдень +21°.

У Вінниці у суботу буде невелика хмарність. Температура повітря +8°...+21°. У неділю температура буде +6°...+20°, невелика хмарність.

У суботу в Одесі буде невелика хмарність, температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю - хмарно із проясненнями, +14°...+23°.

У Харкові у суботу температура вночі становитиме +9°, вдень +21°, невелика хмарність. У неділю стовпчики термометрів покажуть +8...+20°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Дніпрі у суботу - невелика хмарність, температура вночі +12°, вдень +21°, дощ. У неділю температура становитиме +12...+21°, невелика хмарність.

У Сімферополі у суботу - невелика хмарність, +10°...+23°. У неділю - практично безхмарно, +10 ... +23 °.

На мешканців Маріуполя в суботу очікується хмарна погода з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +20°, злива. У неділю вночі очікується +12°, вдень +22°, хмарно із проясненнями.

У Краматорську в суботу буде ясно та безхмарно. Температура вночі +10°, удень +18°. У неділю буде невелика хмарність, уночі +11°, вдень +19°.

У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно із проясненнями, температура вночі +11°, вдень +19°. У неділю - похмуро, хмарно, температура становитиме +11°, вдень +20°.