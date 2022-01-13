Погода на Великдень порадує нас своїм теплом і трохи засмутить опадами

08:10 02 травень Київ, Україна

У неділю, 2 травня, Укргідрометцентр прогнозує теплу, але дощову погоду. Місцями з грозами. В цілому, погода буде відповідати великодньому настрою: радість з ноткою печалі. А яку погоду прогнозують в регіонах?

Температура повітря в Україні буде коливатися від +19 до +25 градусів. Зокрема, на заході стовпчики термометрів показуватимуть +20...+22 градуси, крім Закарпаття, де буде трохи прохолодніше - +19...+21 градус. На сході очікують трохи теплішу погоду - +21...+23 градуси, в інших областях - +22...+25 градусів.

Що стосується опадів, то їх на Великдень прогнозують у всіх регіонах, крім Криму. У той самий час в західних і східних областях очікують ще й грози.

Вітер буде дути північний і північно-східний, розганяється до 5 - 10 метрів за секунду.

У Києві теж може пройти дощ, а повітря прогріється до +22...+24 градусів.

Прогноз погоди в містах України на неділю, 2 травня:

  • Ужгород - +19...+21
  • Львів - +20...+22
  • Івано-Франківськ - +20...+22
  • Тернопіль - +20...+22
  • Чернівці - +20...+22
  • Хмельницький - +20...+22
  • Луцьк - +20...+22
  • Рівне - +20...+22
  • Житомир - +21...+23
  • Вінниця - +22...+24
  • Одеса - +23...+25
  • Миколаїв - +23...+25
  • Херсон - +23...+25
  • Сімферополь - +21...+23
  • Кропивницький - +22...+24
  • Черкаси - +22...+24
  • Чернігів - +21...+23
  • Суми - +21...+23
  • Полтава - +22...+24
  • Дніпро - +22...+24
  • Запоріжжя - +23...+25
  • Донецьк - +21...+23
  • Луганськ - +21...+23
  • Харків - +21...+23
  • Київ - +22...+24.
Прогноз погоды на 2 мая, - Укргидрометцентр


Прогноз погоди на 2 травня / Фото Укргідрометцентру