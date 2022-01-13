Погода на Великдень порадує нас своїм теплом і трохи засмутить опадами

08:10 02 травень Київ, Україна

У неділю, 2 травня, Укргідрометцентр прогнозує теплу, але дощову погоду. Місцями з грозами. В цілому, погода буде відповідати великодньому настрою: радість з ноткою печалі. А яку погоду прогнозують в регіонах?

Температура повітря в Україні буде коливатися від +19 до +25 градусів. Зокрема, на заході стовпчики термометрів показуватимуть +20...+22 градуси, крім Закарпаття, де буде трохи прохолодніше - +19...+21 градус. На сході очікують трохи теплішу погоду - +21...+23 градуси, в інших областях - +22...+25 градусів.

Що стосується опадів, то їх на Великдень прогнозують у всіх регіонах, крім Криму. У той самий час в західних і східних областях очікують ще й грози.

Вітер буде дути північний і північно-східний, розганяється до 5 - 10 метрів за секунду.

У Києві теж може пройти дощ, а повітря прогріється до +22...+24 градусів.

Прогноз погоди в містах України на неділю, 2 травня:

Ужгород - +19...+21

Львів - +20...+22

Івано-Франківськ - +20...+22

Тернопіль - +20...+22

Чернівці - +20...+22

Хмельницький - +20...+22

Луцьк - +20...+22

Рівне - +20...+22

Житомир - +21...+23

Вінниця - +22...+24

Одеса - +23...+25

Миколаїв - +23...+25

Херсон - +23...+25

Сімферополь - +21...+23

Кропивницький - +22...+24

Черкаси - +22...+24

Чернігів - +21...+23

Суми - +21...+23

Полтава - +22...+24

Дніпро - +22...+24

Запоріжжя - +23...+25

Донецьк - +21...+23

Луганськ - +21...+23

Харків - +21...+23

Київ - +22...+24.



Прогноз погоди на 2 травня / Фото Укргідрометцентру