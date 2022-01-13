Погода на Великдень порадує нас своїм теплом і трохи засмутить опадами

У неділю, 2 травня, Укргідрометцентр прогнозує теплу, але дощову погоду. Місцями з грозами. В цілому, погода буде відповідати великодньому настрою: радість з ноткою печалі. А яку погоду прогнозують в регіонах?
Температура повітря в Україні буде коливатися від +19 до +25 градусів. Зокрема, на заході стовпчики термометрів показуватимуть +20...+22 градуси, крім Закарпаття, де буде трохи прохолодніше - +19...+21 градус. На сході очікують трохи теплішу погоду - +21...+23 градуси, в інших областях - +22...+25 градусів.
Що стосується опадів, то їх на Великдень прогнозують у всіх регіонах, крім Криму. У той самий час в західних і східних областях очікують ще й грози.
Вітер буде дути північний і північно-східний, розганяється до 5 - 10 метрів за секунду.
У Києві теж може пройти дощ, а повітря прогріється до +22...+24 градусів.
Прогноз погоди в містах України на неділю, 2 травня:
- Ужгород - +19...+21
- Львів - +20...+22
- Івано-Франківськ - +20...+22
- Тернопіль - +20...+22
- Чернівці - +20...+22
- Хмельницький - +20...+22
- Луцьк - +20...+22
- Рівне - +20...+22
- Житомир - +21...+23
- Вінниця - +22...+24
- Одеса - +23...+25
- Миколаїв - +23...+25
- Херсон - +23...+25
- Сімферополь - +21...+23
- Кропивницький - +22...+24
- Черкаси - +22...+24
- Чернігів - +21...+23
- Суми - +21...+23
- Полтава - +22...+24
- Дніпро - +22...+24
- Запоріжжя - +23...+25
- Донецьк - +21...+23
- Луганськ - +21...+23
- Харків - +21...+23
- Київ - +22...+24.
Прогноз погоди на 2 травня / Фото Укргідрометцентру
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