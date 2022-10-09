Погода на 9 жовтня: в Україні панує тепле "бабине літо". Де чекати на дощ?

Погода в Украине в воскресенье 9 октября будет оставаться теплой – будет бушевать "бабье лето". Однако в некоторых регионах возможны похолодание и небольшие дожди.
Так, средняя температура воздуха в Украине составит +18…+21 градус. Прохладнее будет разве что на Севере и кое-где – в Центре. Например, в Черкассах, Чернигове и Сумах – +15…+19.
Воскресенье немного "испортит репутацию" бабьего лета
Синоптик Наталья Диденко отметила, что атмосферный фронт принесет небольшие дожди ночью и утром на Запад, а днем – на Север Украины и Винницкую область. В других регионах будет сухо и тепло.
В Киеве – местами небольшой дождь и небольшое похолодание до +15, +16 градусов. Однако в дальнейшем снова обещают сухую погоду.
Прогноз погоды в городах Украины
- Киев – +19 градусов;
- Луцк – +20 градусов;
- Ужгород – +21 градусов;
- Львов – +21 градусов;
- Ивано-Франковск – +21 градусов;
- Тернополь – +20 градусов;
- Черновцы – +20 градусов;
- Хмельницкий – +18 градусов;
- Ровно – +21 градусов;
- Житомир – +19 градусов;
- Винница – +18 градусов;
- Одесса – +19 градусов;
- Николаев – +19 градусов;
- Херсон – +20 градусов;
- Симферополь – +18 градусов;
- Кропивницкий – +20 градусов;
- Черкассы – +15 градусов;
- Чернигов – +19 градусов;
- Сумы – +18 градусов;
- Полтава – +19 градусов;
- Днепр – +19 градусов;
- Запорожье – +21 градусов;
- Донецк – +20 градусов;
- Луганск – +19 градусов;
- Харьков – +17 градусов.
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