Погода на 9 жовтня: в Україні панує тепле "бабине літо". Де чекати на дощ?

Погода в Украине в воскресенье 9 октября будет оставаться теплой – будет бушевать "бабье лето". Однако в некоторых регионах возможны похолодание и небольшие дожди.

Так, средняя температура воздуха в Украине составит +18…+21 градус. Прохладнее будет разве что на Севере и кое-где – в Центре. Например, в Черкассах, Чернигове и Сумах – +15…+19.

Воскресенье немного "испортит репутацию" бабьего лета

Синоптик Наталья Диденко отметила, что атмосферный фронт принесет небольшие дожди ночью и утром на Запад, а днем – на Север Украины и Винницкую область. В других регионах будет сухо и тепло.

Более холодного языка покажет атмосфера на севере, через Винницкую вплоть до Черновицкой области, +12+16 градусов,

– добавила Диденко.

В Киеве – местами небольшой дождь и небольшое похолодание до +15, +16 градусов. Однако в дальнейшем снова обещают сухую погоду.

Прогноз погоды в городах Украины