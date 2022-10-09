Погода на 9 жовтня: в Україні панує тепле "бабине літо". Де чекати на дощ?

08:17 09 жовтня Київ, Україна

Погода в Украине в воскресенье 9 октября будет оставаться теплой – будет бушевать "бабье лето". Однако в некоторых регионах возможны похолодание и небольшие дожди.

Так, средняя температура воздуха в Украине составит +18…+21 градус. Прохладнее будет разве что на Севере и кое-где – в Центре. Например, в Черкассах, Чернигове и Сумах – +15…+19.

Воскресенье немного "испортит репутацию" бабьего лета

Синоптик Наталья Диденко отметила, что атмосферный фронт принесет небольшие дожди ночью и утром на Запад, а днем – на Север Украины и Винницкую область. В других регионах будет сухо и тепло.

Более холодного языка покажет атмосфера на севере, через Винницкую вплоть до Черновицкой области, +12+16 градусов,
– добавила Диденко.

В Киеве – местами небольшой дождь и небольшое похолодание до +15, +16 градусов. Однако в дальнейшем снова обещают сухую погоду.

Прогноз погоды в городах Украины

  • Киев – +19 градусов;
  • Луцк – +20 градусов;
  • Ужгород – +21 градусов;
  • Львов – +21 градусов;
  • Ивано-Франковск – +21 градусов;
  • Тернополь – +20 градусов;
  • Черновцы – +20 градусов;
  • Хмельницкий – +18 градусов;
  • Ровно – +21 градусов;
  • Житомир – +19 градусов;
  • Винница – +18 градусов;
  • Одесса – +19 градусов;
  • Николаев – +19 градусов;
  • Херсон – +20 градусов;
  • Симферополь – +18 градусов;
  • Кропивницкий – +20 градусов;
  • Черкассы – +15 градусов;
  • Чернигов – +19 градусов;
  • Сумы – +18 градусов;
  • Полтава – +19 градусов;
  • Днепр – +19 градусов;
  • Запорожье – +21 градусов;
  • Донецк – +20 градусов;
  • Луганск – +19 градусов;
  • Харьков – +17 градусов.

Прогноз от Укргидрометцентра