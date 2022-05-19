Погода на 20 серпня: в Україну прийде прохолода, схід і південь накриють грози

Літо рухається до завершення і ночі стали прохолоднішими. За прогнозами синоптиків, 20 серпня небо над Україною буде вкрите хмарами і спека потихеньку відступить. Нетривалі грозові дощі слід очікувати в східній частині України, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. На решті території опади малоймовірні.

У центрі, на півдні, півночі 20 серпня буде посилюватися вітер. Температура повітря в Україні в п'ятницю буде коливатися в межах +24 ... + 28 градусів.

У західних областях опади будуть малоймовірні. У той самий час небо весь день буде в полоні хмар. Повітря прогріється до +23 ... + 25 градусів.

Зате схід страждатиме від злив і гроз. Крім того, там прогнозують пориви вітру до 12 метрів на секунду. Температура повітря складе +28 ... + 30 градусів.

На півночі буде сухо і тепло. Сонце там зрідка буде ховатися за хмарами, але опади не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +25 ... + 27 градусів.

Частина південних областей теж буде в полоні негоди. Грозові хмари обійдуть тільки Одещину і Миколаївщину. Там слід чекати +25 ... + 27 градусів.

У Києві ясне небо буде тільки вранці, решту дня буде хмарним. У той самий час опадів у столиці не буде. Повітря там прогріється до +25 ... + 27 градусів.

Прогноз погоди в містах України 20 серпня

Ужгород - +24 ... + 26

Львів - +23 ... + 25

Івано-Франківськ - +23 ... + 25

Тернопіль - +23 ... + 25

Чернівці - +23 ... + 25

Хмельницький - +23 ... + 25

Луцьк - +23 ... + 25

Рівне - +23 ... + 25

Житомир - +24 ... + 26

Вінниця - +25 ... + 27

Одеса - +25 ... + 27

Миколаїв - +25 ... + 27

Херсон - +26 ... + 28

Сімферополь - +24 ... + 26

Кропивницький - +25 ... + 27

Черкаси - +25 ... + 27

Чернігів - +25 ... + 27

Суми - +26 ... + 28

Полтава - +26 ... + 28

Дніпро - +26 ... + 28

Запоріжжя - +25 ... + 27

Донецьк - +27 ... + 29

Луганськ - +28 ... + 30

Харків - +28 ... + 30

Київ - +25 ... + 27