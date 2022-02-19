Погода на 23 травня 2021 року - дані по Україні

Погода в Україні в неділю, 23 травня, буде теплою, але дощовою. Опади прогнозують на заході і півночі. Температура повітря в деяких регіонах прогріється до +25 градусів.

За даними синоптиків, опади у вигляді короткочасних дощів очікується в західних, північних областях та на Вінниччині. На заході, як попереджають в Укргідрометцентрі, дощі можуть супроводжуватися грозами. На решті території сухо і сонячно.

Температура повітря вночі в західних регіонах буде коливатися від 8 до 10 градусів тепла, вдень прогріється до 16-20 градусів тепла. На сході вдень буде тепло, до +22-25 °C. Опадів не очікується, прогнозують суху і ясну погоду.

У північних регіонах температура повітря складе від 10 °C до 15 °C, вдень підніметься до +20-25 °C. На півдні температура повітря вдень прогріється до + 23-25 °C.

У центрі 23 травня вдень очікується до +21-25 °C. У Києві сьогодні буде хмарно, ближче до вечора очікується сильний дощ. Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень до +21 градуса. Вітер змінних напрямків, зі швидкістю переважно 5-10 м/с.