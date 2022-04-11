Погода на 13 липня: спека до +33 °С і висока ймовірність дощів з грозами

Метеорологи та співробітники ДСНС попереджають про можливі пожежі та грозові дощі. Так, на заході країни оголошено «жовтий» рівень небезпеки гроз.
По Україні в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав, на заході - до 88 од./куб. м.
Центральний регіон України
У Вінницькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.
У Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.
У Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +27...+30 °С.
У Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.
Північний регіон України
У Київській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.
У Житомирській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.
У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.
Східний регіон України
У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.
Південний регіон України
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +29...+32 °С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +30...+33 °С.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +27...+30 °С.
Сонце зійде о 5:01, а зайде о 21:05. Тривалість дня складе 16 год 4 хв.
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