Погода на 13 липня: спека до +33 °С і висока ймовірність дощів з грозами

Метеорологи та співробітники ДСНС попереджають про можливі пожежі та грозові дощі. Так, на заході країни оголошено «жовтий» рівень небезпеки гроз.



По Україні в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав, на заході - до 88 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



У Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.



У Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +27...+30 °С.



У Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.



Південний регіон України

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +29...+32 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +30...+33 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +27...+30 °С.



Сонце зійде о 5:01, а зайде о 21:05. Тривалість дня складе 16 год 4 хв.