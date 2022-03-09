Погода на 11 червня: шквальний вітер, дощі та грози

Синоптики обіцяють дощову, вітряну, але теплу п'ятницю. На півночі і сході країни висока ймовірність ранкового щільного туману з видимістю до 20-400 м.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +22...+25 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +23...+26 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +23...+26 °С.



У Волинській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +24...+27 °С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +22...+25 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +24...+27 °С.



Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.



У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, удень +21...+24 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +22...+25 °С.



Південний регіон України

В Одеській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +23...+26 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16, вдень +24...+27 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +23...+26 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, удень +19...+22 °С.