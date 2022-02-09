Погода 9 лютого буде малохмарною та без опадів

08:41 09 лютий Київ, Україна

У середу істотних опадів на території країни не передбачається. За даними meteoprog.ua, вночі та рано-вранці мокрий сніг з дощем пройде у східних, центральних та західних областях України, а також у Криму, але вдень атмосферний фронт із північного заходу витіснить вологі повітряні маси. У південних та центральних частинах країни на дорогах можлива ожеледь. У гірських районах Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей є значна загроза сходу лавин.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +1...+4°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.

На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +1...+4°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +1...+4°С.

Західний регіон України

На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

У Волинській області похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, без опадів.. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +1...+4°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

На Закарпатті хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +1...+4°С.

На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.

На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +1...+4°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень -2...+1°С.

На Луганщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.

На Донеччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень -1...+2°С.

Південний регіон України

В Одеській та Миколаївській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.

На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів.. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.

У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.

Сонце зійде о 07:19, а зайде о 17:04. Тривалість дня становитиме 9 год 44 хв.