Погода 9 квітня: сьогодні сухо, вдень тепло, але хмарно

Антициклон Peggy принесе в Україну суху і по-весняному теплу погоду. Лише на Приазов'ї можливі нічні короткочасні дощі.



Центральний регіон України

У Вінницькій та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +9...+12 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +9...+12 °С.



У Полтавській і Черкаській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +8...+11 °С.



Західний регіон України



У Львівській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +9...+12 °С.



В Івано-Франківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +8...+11 °С.



У Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +8...+11 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +9...+12 °С.



Північний регіон України



У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +9...+12 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +9...+12 °С.



У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +8...+11 °С.



Східний регіон України



У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +8...+11 °С.



У Луганській і Донецькій мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +8...+11 °С.



Південний регіон України



В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +10...+13 °С.



У Запорізькій і Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +9...+12 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +9...+12 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +9...+12 °С.



Сонце зійде о 6:16, а зайде о 19:42. Тривалість дня складе 13 год 26 хв.