Погода 9 квітня: сьогодні сухо, вдень тепло, але хмарно

05:44 09 квітень Київ, Україна

Антициклон Peggy принесе в Україну суху і по-весняному теплу погоду. Лише на Приазов'ї можливі нічні короткочасні дощі.

Центральний регіон України
У Вінницькій та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +9...+12 °С.

У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +9...+12 °С.

У Полтавській і Черкаській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +8...+11 °С.

Західний регіон України


У Львівській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +9...+12 °С.

В Івано-Франківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +8...+11 °С.

У Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +8...+11 °С.

У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +9...+12 °С.

Північний регіон України


У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +9...+12 °С.

У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +9...+12 °С.

У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +8...+11 °С.

Східний регіон України


У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +8...+11 °С.

У Луганській і Донецькій мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +8...+11 °С.

Південний регіон України


В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +10...+13 °С.

У Запорізькій і Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +9...+12 °С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +9...+12 °С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +9...+12 °С.

Сонце зійде о 6:16, а зайде о 19:42. Тривалість дня складе 13 год 26 хв.