Погода 8 квітня буде похмурою, місцями пройдуть дощі

У п'ятницю холодний атмосферний фронт насуватиметься на країну з північного заходу. Крім зниження температури, він принесе із собою опади. За даними синоптиків, у першій половині дня дощі ймовірні у західних областях та в Криму, ближче до вечора – на півночі країни та у Приазов'ї. На решті території України буде сухо.

Прогноз погоди на 8 квітня:

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.

На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +15...+18°С.

На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +16...+19°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +14...+17°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +15...+18°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.

На Волині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +12...+15°С.

На Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +12...+15°С.

На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +12...+15°С.

На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +12...+15°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +12...+15°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +14...+17°С.

На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +9...+12°С.

Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях похмуро, дощ. Вітер південний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +13...+16°С.

На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +13...+16°С.

На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +12...+15°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +14...+17°С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +15...+18°С.

На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +13...+16°С.

Південний регіон України

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +14...+17°С.

На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +16...+19°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.

У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +15...+18°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +10...+13°С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер південний, 5-7 м/сек. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +12...+15°С.

Сонце зійде о 06:18, а зайде о 19:40. Тривалість дня становитиме 13 год 22 хв.