Погода 8 квітня буде похмурою, місцями пройдуть дощі

У п'ятницю холодний атмосферний фронт насуватиметься на країну з північного заходу. Крім зниження температури, він принесе із собою опади. За даними синоптиків, у першій половині дня дощі ймовірні у західних областях та в Криму, ближче до вечора – на півночі країни та у Приазов'ї. На решті території України буде сухо.
Прогноз погоди на 8 квітня:
- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.
На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +15...+18°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +16...+19°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +14...+17°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +15...+18°С.
- Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.
На Волині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +12...+15°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +12...+15°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +12...+15°С.
На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +12...+15°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +12...+15°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +14...+17°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +9...+12°С.
- Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, дощ. Вітер південний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +13...+16°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +13...+16°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +12...+15°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +14...+17°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +15...+18°С.
На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +13...+16°С.
- Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +14...+17°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +16...+19°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.
У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +15...+18°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +10...+13°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер південний, 5-7 м/сек. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +12...+15°С.
Сонце зійде о 06:18, а зайде о 19:40. Тривалість дня становитиме 13 год 22 хв.
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