Погода 7 січня очікується без опадів

На заході та сході країни є можливість дощу з мокрим снігом, на решті території країни без опадів. Синоптики попереджають про суттєву небезпеку сходження снігових лавин у гірських районах Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.

На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

Західний регіон України

На Львівщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень 0...+3°С.

У Волинській та Рівненській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень -2...+1°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -1...+2°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -1...+2°С.

У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.

На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень 0...+3°С.

Північний регіон України

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

На Чернігівщині невелика хмарність, без істотних опадів.. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.

На Житомирщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.

На Сумщині хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

Південний регіон України

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.

На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.

У Києві ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -2...+1°С.

Сонце зійде о 7:57, а зайде о 16:11. Тривалість дня становитиме 8 год 14 хв.