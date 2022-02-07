Погода 7 лютого буде хмарною, можливий мокрий сніг з дощем

08:01 07 лютий Київ, Україна

У понеділок у західних, північних, а також Вінницькій та Черкаській областях очікується мокрий сніг та дощ. У Карпатах можливий сніг, хуртовина з поривами вітру до 20-25 м/с. На решті території істотних опадів не очікується. На дорогах країни, крім південних областей, подекуди ожеледиця.

Прогноз погоди на 7 лютого:

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +1...+3°С.

На Черкащині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +1...+3°С.

На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.

На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень 0...+2°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +2...+4°С.

Західний регіон України

У Львівській та Закарпатській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +2...+4°С.

У Рівненській та Волинській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +1...+3°С.

На Тернопільщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень 0...+2°С.

На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень 0...+2°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.

У Чернівецькій області буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +8...+10°С.

Північний регіон України

На Київщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень 0...+2°С.

На Житомирщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень 0...+2°С.

На Чернігівщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -1...+1°С.

На Сумщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень 0...+2°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень 0...+2°С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень +1...+3°С.

На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +1...+3°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.

У Херсонській та Миколаївській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +6...+8°С.

На Одещині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +6...+8°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +5...+7°С.

У Києві буде хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +2...+4°С.

Сонце зійде о 7:24, а зайде о 17:01. Тривалість дня становитиме 9 год 37 хв.