Погода 6 січня буде похмурою з дощем та мокрим снігом, вітер вщухне

06:53 06 січень Київ, Україна

6 січня в Україні спостерігатиметься незначне зниження температури. У більшості регіонів опади у вигляді дощу з мокрим снігом та ожеледиця.

Синоптики попереджають, що у Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікуються дощі та мокрий сніг, можлива ожеледь, налипання мокрого снігу. У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин. В окремих районах на півдні згуститься туман, видимість знизиться до 400-500 м.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +4...+7°С.

На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

На Івано-Франківщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

У Чернівецькій області похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.

На Закарпатті хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +4...+7°С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.

У Чернігівській та Сумській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.

У Донецькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°, вдень +5...+8°С.

На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.

Південний регіон України

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.

У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +7...+10°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +10...+13°С.

У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +2...+5°С.

Сонце зійде о 07:57, а зайде о 16:11. Тривалість дня становитиме 8 год 14 хв.