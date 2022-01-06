Погода 6 січня буде похмурою з дощем та мокрим снігом, вітер вщухне

6 січня в Україні спостерігатиметься незначне зниження температури. У більшості регіонів опади у вигляді дощу з мокрим снігом та ожеледиця.
Синоптики попереджають, що у Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікуються дощі та мокрий сніг, можлива ожеледь, налипання мокрого снігу. У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин. В окремих районах на півдні згуститься туман, видимість знизиться до 400-500 м.
- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +4...+7°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
- Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.
На Закарпатті хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +4...+7°С.
- Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.
У Чернігівській та Сумській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.
У Донецькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°, вдень +5...+8°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
- Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +7...+10°С.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +10...+13°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +2...+5°С.
Сонце зійде о 07:57, а зайде о 16:11. Тривалість дня становитиме 8 год 14 хв.
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