Погода 6 квітня буде вітряною, на північному заході можливі дощі

У середу у країні продовжиться потепління. За даними синоптиків, дощі можливі лише на північному заході України. Вітер все ще буде поривчастим.
- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +10...+13°С.
У Черкаській та Полтавській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +10...+13°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +12...+15°С.
- Західний регіон України
У Львівській та Тернопільській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.
У Хмельницькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +15...+18°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-+5°С, вдень +13...+16°С.
У Закарпатській області похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
- Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +5...+8°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +3...+6°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.
- Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +6...+9°С.
У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.
- Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +11...+14°С.
На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.
На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +9...+12°С.
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +9...+12°С.
В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 4-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.
Сонце зійде о 06:25, а зайде о 19:36. Тривалість дня становитиме 13 год 11 хв.
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