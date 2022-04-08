Погода 6 квітня буде вітряною, на північному заході можливі дощі

06:03 06 квітня Київ, Україна

У середу у країні продовжиться потепління. За даними синоптиків, дощі можливі лише на північному заході України. Вітер все ще буде поривчастим.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +10...+13°С.

У Черкаській та Полтавській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +10...+13°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +12...+15°С.

Західний регіон України

У Львівській та Тернопільській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.

У Хмельницькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +15...+18°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-+5°С, вдень +13...+16°С.

У Закарпатській області похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.

Північний регіон України

На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +5...+8°С.

На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +3...+6°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.

Східний регіон України

На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +6...+9°С.

У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.

Південний регіон України

На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +11...+14°С.

На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.

На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +9...+12°С.

На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +9...+12°С.

В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.

У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 4-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.

Сонце зійде о 06:25, а зайде о 19:36. Тривалість дня становитиме 13 год 11 хв.