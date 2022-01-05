Погода 5 січня в Україні буде теплою, вітряною та дощовою

Істотне потепління в Україні супроводжуватиметься сильними поривами вітру: повітря вдень прогріється до +11 °С, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попереджають, що у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікуються сильні дощі, можлива ожеледь. У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин.
- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.
На Черкащині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.
У Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -+1...+4°, вдень +5...+8°С.
- Західний регіон України
У Львівській та Закарпатській областях області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...6°, вдень +6...+9°С.
У Волинській та Рівненській областях області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...5°, вдень +5...+8°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...5°, вдень +6...+9°С.
На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...5°С, вдень +7...+10°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.
- Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.
У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +3...+6°С.
- Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +7...+10°С.
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +5...+8°С.
В Автономній Республіці Крим без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +3...+6°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +8...+11°С.
Сонце зійде о 07:58, а зайде о 16:09. Тривалість дня становитиме 8 год 11 хв.
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