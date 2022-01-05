Погода 5 січня в Україні буде теплою, вітряною та дощовою

Істотне потепління в Україні супроводжуватиметься сильними поривами вітру: повітря вдень прогріється до +11 °С, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попереджають, що у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікуються сильні дощі, можлива ожеледь. У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

На Черкащині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

У Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -+1...+4°, вдень +5...+8°С.

Західний регіон України

У Львівській та Закарпатській областях області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...6°, вдень +6...+9°С.

У Волинській та Рівненській областях області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...5°, вдень +5...+8°С.

На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...5°, вдень +6...+9°С.

На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.

На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...5°С, вдень +7...+10°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.

На Луганщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +3...+6°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.

У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +7...+10°С.

На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +5...+8°С.

В Автономній Республіці Крим без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +3...+6°С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +8...+11°С.

Сонце зійде о 07:58, а зайде о 16:09. Тривалість дня становитиме 8 год 11 хв.