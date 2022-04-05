Погода 5 квітня буде теплою, але вітряною. На півночі та заході - опади

У вівторок до країни поступово почне повертатися тепло. За даними синоптиків, опади у вигляді дощу (місцями з мокрим снігом) можливі у західних та північних областях. Очікується посилення вітру.
- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +7...+10°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +9...+12°С.
У Полтавській області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +8...+11°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.
- Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.
У Чернівецькій області без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +10...+13°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.
- Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +5...+8°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +3...+6°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.
- Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +6...+9°С.
У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.
- Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +11...+14°С.
На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.
На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +9...+12°С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +9...+12°С.
В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 4-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.
Сонце зійде о 06:25, а зайде о 19:36. Довгота дня становитиме 13 год 11 хв.
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