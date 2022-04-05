Погода 5 квітня буде теплою, але вітряною. На півночі та заході - опади

06:03 05 квітня Київ, Україна

У вівторок до країни поступово почне повертатися тепло. За даними синоптиків, опади у вигляді дощу (місцями з мокрим снігом) можливі у західних та північних областях. Очікується посилення вітру.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +7...+10°С.

На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.

На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +9...+12°С.

У Полтавській області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +8...+11°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.

У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.

На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.

У Чернівецькій області без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +10...+13°С.

На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.

Північний регіон України

На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +5...+8°С.

На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +3...+6°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.

Східний регіон України

На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +6...+9°С.

У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.

Південний регіон України

На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +11...+14°С.

На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.

На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +9...+12°С.

У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +9...+12°С.

В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.

У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 4-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.

Сонце зійде о 06:25, а зайде о 19:36. Довгота дня становитиме 13 год 11 хв.