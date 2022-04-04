Погода 4 квітня: місцями дощі, хмарно

У понеділок на більшій частині території України очікується хмарна погода. У західних та північних областях вночі температура повітря опускатиметься до мінусових позначок. Невеликі дощі пройдуть у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. На решті території опадів не очікується. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Прогноз погоди на 4 квітня:
- Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +3...+6°С.
На Черкащині хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +5...+7°С.
На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +6...+8°С.
На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +5...+7°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +6...+8°С.
- Західний регіон України
На Львівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +4...+6°С.
На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°С, вдень +3...+5°С.
На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень +4...+6°С.
На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°С, вдень +3...+5°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°С, вдень +3...+5°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.
На Закарпатті хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.
- Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень +4...+6°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +4...+6°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +3...+5°С.
- Східний регіон України
На Харківщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.
На Луганщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +12...+14°С.
На Донеччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +10...+12°С.
- Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +6...+8°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +8...+10°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +8...+10°С.
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +7...+9°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +6...+8°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -1...0°, вдень до +6°С.
Сонце зійде о 6:29, а зайде о 19:32. Довгота дня становитиме 13 год. 03 хв.
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