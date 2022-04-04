Погода 4 квітня: місцями дощі, хмарно

У понеділок на більшій частині території України очікується хмарна погода. У західних та північних областях вночі температура повітря опускатиметься до мінусових позначок. Невеликі дощі пройдуть у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. На решті території опадів не очікується. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 4 квітня:

Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +3...+6°С.

На Черкащині хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +5...+7°С.

На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +6...+8°С.

На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +5...+7°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +6...+8°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +4...+6°С.

На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°С, вдень +3...+5°С.

На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень +4...+6°С.

На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°С, вдень +3...+5°С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°С, вдень +3...+5°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.

На Закарпатті хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.

Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень +4...+6°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +4...+6°С.

На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +3...+5°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.

На Луганщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +12...+14°С.

На Донеччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +10...+12°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +6...+8°С.

На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +8...+10°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +8...+10°С.

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +7...+9°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +6...+8°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -1...0°, вдень до +6°С.

Сонце зійде о 6:29, а зайде о 19:32. Довгота дня становитиме 13 год. 03 хв.