Погода 3 січня буде вітряною з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу

Перший тиждень нового року розпочнеться з потепління: на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +8 °С, однак у більшості регіонів обіцяють дощ та мокрий сніг.

Метеорологи попереджають, що у всіх областях очікується посилення вітру з поривами до 17 м/с. У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях можливі хуртовини та значні снігопади, ожеледиця. У гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей існує значна небезпека сходження лавин.

Прогноз погоди на 3 січня:

Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +4...+7°С.

На Полтавщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень +2...+5°С.

На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень +2...+5°С.

Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Рівненській областях області похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...5°, вдень +5...+8°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +7...+10°С.

У Закарпатській області похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.

Північний регіон України

На Київщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +4...+7°С.

На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +3...+6°С.

На Сумщині похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень +3...+6°С.

Східний регіон України

У Харківській та Донецькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°С, вдень +1...+4°С.

На Луганщині похмуро, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°С, вдень +1...+4°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +5...+8°С.

У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +4...+7°С.

У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень 0...+3°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +3...+6°С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

Сонце зійде о 07:56, а зайде о 16:11. Тривалість дня становитиме 8 год 15 хв.