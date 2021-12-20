Погода 3 грудня: на північному заході країни мокрий сніг, ожеледиця, на півдні - до +13 °С

Погода сьогодні у всіх регіонах країни буде абсолютно різною, так, у північно-західних регіонах варто побоюватися хуртовин, мокрого снігу та ожеледиці у нічний час, коли температура повітря опуститься. На півдні країни синоптики обіцяють малохмарну погоду та денне тепло до +13 °С.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.
У Черкаській та Полтавській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.
У Закарпатській області похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.
Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.
Східний регіон України
У Харківській та Донецькій областях похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +10...+13°С.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 вдень +10…13°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +10...+13°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.
Сонце зійде о 7:39, а зайде о 15:55. Тривалість дня становитиме 8 год 16 хв.
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