Погода 3 грудня: на північному заході країни мокрий сніг, ожеледиця, на півдні - до +13 °С

06:29 03 грудень Київ, Україна

Погода сьогодні у всіх регіонах країни буде абсолютно різною, так, у північно-західних регіонах варто побоюватися хуртовин, мокрого снігу та ожеледиці у нічний час, коли температура повітря опуститься. На півдні країни синоптики обіцяють малохмарну погоду та денне тепло до +13 °С.



Центральний регіон України



На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.



У Черкаській та Полтавській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.



На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.



На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.



Західний регіон України



У Львівській, Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.



У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.



На Івано-Франківщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.



У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.



У Закарпатській області похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.



Північний регіон України



У Київській та Чернігівській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.



На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.



На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.



Східний регіон України



У Харківській та Донецькій областях похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.



На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.



Південний регіон України



В Одеській та Миколаївській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +10...+13°С.



На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.



На Херсонщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 вдень +10…13°С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +10...+13°С.



У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.



Сонце зійде о 7:39, а зайде о 15:55. Тривалість дня становитиме 8 год 16 хв.