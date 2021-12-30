Погода 30 грудня: потепління та опади, на дорогах ожеледь

06:56 30 грудень Київ, Україна

В Україну йде незначне потепління, мешканці північних та західних областей зможуть спостерігати дощ та мокрий сніг. По всій країні ожеледиця, у Закарпатському регіоні – небезпека сходження лавин.



Центральний регіон України



У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.



На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -4...-1°С.



У Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -4...-1°С.



Західний регіон України У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -4...-1°С.На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -4...-1°С.У Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -4...-1°С.



На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +1...+4°С.



У Волинській та Рівненській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень 0...+3°С.



На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень 0...+3°С.



В Івано-Франківській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -1...+2°С.



У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -2...+1°С.



На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.



Північний регіон України



У Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -5...-2°С.



На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -2...+1°С.



На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -4...-1°С.



Східний регіон України



На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -5...-2°С.



У Луганській та Донецькій мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -3...0°С.



Південний регіон України



На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -3...0°С.



На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -4...-1°С.



На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -3...0°С.



На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -3...0°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.



У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -5...-2°С.



Сонце зійде о 07:58, а зайде о 16:03. Тривалість дня становитиме 8 год 5 хв.