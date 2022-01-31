Погода 31 січня: синоптики попередили про посилення вітру та мокрий сніг

07:09 31 січень Київ, Україна

В останній день січня практично на всій території країни пройде мокрий сніг, місцями дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, подекуди пориви вітру до 15-20 м/с.



Центральний регіон України



У Вінницькій та Кіровоградській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



У Черкаській та Дніпропетровській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень -1...+1°С.



На Полтавщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -2...0°С.



Західний регіон України У Вінницькій та Кіровоградській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень -1...+1°С У Черкаській та Дніпропетровській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень -1...+1°С.На Полтавщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -2...0°С.



На Львівщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень -1...+1°С.



У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень -1...+1°С.



На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -1...+1°С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень 0...+2°С.



На Закарпатті хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +2...+4°С.



Північний регіон України



У Київській, Житомирській та Чернігівській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень -1...+1°С.



На Сумщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень -2...0°С.



Східний регіон України



На Харківщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень -1...+1°С.



На Луганщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень 0...+2°С.



На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень 0...+2°С.



Південний регіон України



На Запоріжжі хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень 0...+2°С.



На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +2...+4°С.



На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +3...+5°С.



На Миколаївщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +2...+4°С.



В Автономній Республіці Крим буде хмарно, дощ із мокрим снігом. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +2...+4°С.



У Києві буде хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень -2…+1°С.



Сонце зійде о 7:35, а зайде о 16:48. Тривалість дня становитиме 9 год 13 хв.