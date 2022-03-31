Погода 31 березня буде теплою, але вітряною. Місцями пройдуть дощі

06:03 31 березня Київ, Україна

У четвер очікується тепла погода, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +20 °С. За даними синоптиків, протягом дня дощі можливі у західних та північних регіонах країни. На півдні та сході України посилиться вітер.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +15...+18°С.

На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +16...+19°С.

На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +16...+19°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +15...+18°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +16...+19°С.

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.

У Волинській області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +7...+10°С.

На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +7...+10°С.

На Тернопільщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.

У Хмельницькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +14...+17°С.

На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +12...+15°С.

У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +15...+18°С.

У Закарпатській області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +11...+14°С.

Північний регіон України

На Київщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +15...+18°С.

На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +13...+16°С.

На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +14...+17°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +15...+18°С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +13...+16°С.

На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +13...+16°С.

На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +12...+15°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +14...+17°С.

На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +16...+19°С.

В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +16...+19°С.

У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +13...+16°С.

Сонце зійде о 06:36, а зайде о 19:28. Довгота дня становитиме 12 год 52 хв.