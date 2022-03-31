Погода 31 березня буде теплою, але вітряною. Місцями пройдуть дощі

У четвер очікується тепла погода, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +20 °С. За даними синоптиків, протягом дня дощі можливі у західних та північних регіонах країни. На півдні та сході України посилиться вітер.
- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +15...+18°С.
На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +16...+19°С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +16...+19°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +15...+18°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +16...+19°С.
- Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +7...+10°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +7...+10°С.
На Тернопільщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
У Хмельницькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +14...+17°С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +12...+15°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +15...+18°С.
У Закарпатській області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +11...+14°С.
- Північний регіон України
На Київщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +15...+18°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +13...+16°С.
На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +14...+17°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +15...+18°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +13...+16°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.
- Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +13...+16°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +12...+15°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +14...+17°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +16...+19°С.
В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +16...+19°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +13...+16°С.
Сонце зійде о 06:36, а зайде о 19:28. Довгота дня становитиме 12 год 52 хв.
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