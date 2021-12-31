Погода 31 грудня буде хмарною з опадів, можливий туман.

31 грудня в Україні стовпчики термометрів піднімуться максимум до +6 °С. Незначне потепління принесло опади, практично на всій території країни очікується дощ із мокрим снігом.

Центральний регіон України

У Вінницькій та Кіровоградській областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень 0...+3°С.

На Черкащині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень 0...+3°С.

На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -3...0°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°С, вдень -1...+2°С.

Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.

У Тернопільській та Івано-Франківській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

На Хмельниччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.

У Чернівецькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +2...+5°С.

У Закарпатській області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.

Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.

На Житомирщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

На Сумщині похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -3...0°С.

Східний регіон України

У Харківській та Донецькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -10...-5°, вдень -5...-2°С.

На Луганщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -5...-2°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень 0...+3°С.

У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4 вдень 0...+3°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -1...+2°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів.. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

Сонце зійде о 7:58, а зайде о 16:03. Довгота дня становитиме 8 год 5 хв.