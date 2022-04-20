Погода 20 квітня: заморозки та мокрий сніг у Карпатах

06:02 20 квітня Київ, Україна

У середу переважно території країни (крім східних регіонів) можливі заморозки. За даними синоптиків, дощі можливі у північних, східних та південних областях, а також у Криму. У Карпатах можливий сніг.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +8...+11°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +8...+11°С.

На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +10...+13°С.

Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +8...+11°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +9...+12°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +11...+14°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +10...+13°С.

Північний регіон України

На Київщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +8...+11°С.

На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +8...+11°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +10...+13°С.

На Луганщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +12...+15°С.

У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +11...+14°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.

На Миколаївщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +10...+13°С.

На Херсонщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +10...+13°С.

На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +10...+13°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +9...+12°С.

У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +7...+10°С.

Сонце зійде о 05:53, а зайде о 19:59. Довгота дня становитиме 14 год 6 хв.