Погода 29 січня: пориви вітру, мокрий сніг та ожеледь

По прогнозам Укргидрометцентра в субботу, 29 января, Украину ожидает пасмурная и холодная погода. Температура воздуха в большинстве областей существенно не изменится, днем она будет колебаться около нуля. Ночью подморозит до -3.
Осадки в виде мокрого снега возможны в северных и восточных областях: Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской и на Запорожье.
Во многих регионах также будет довольно ветрено. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду. Кроме того, стоит быть готовыми к гололеду и налипанию мокрого снега.
Погода в регионах:
Теплую погоду синоптики обещают на Юге. Например, в Одесской области – +2...+4, в Николаевской и Херсонской – +1...+3.
В центре тоже будет не так холодно. На Кировоградщине и Днепропетровщине – 0...+2.
Ночью самая низкая температура будет на Западе – -1... -3. В Закарпатской области – вообще -6... -8.
В Киеве днем и ночью прогнозируют +1...-1 градус. Синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре.
Погода в городах Украины:
- Ужгород – +1...+1
- Львов – +1...+1
- Ивано-Франковск – +1...+1
- Тернополь – +1...+1
- Черновцы – 0... – 2
- Хмельницкий – +1...+1
- Луцк – +1...+1
- Ровно – + 1...+1
- Житомир – +1...+1
- Винница – +1...+1
- Одесса – +2...+4
- Николаев – +1...+3
- Херсон – +1...+3
- Симферополь – +3...+5
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – -1...+1
- Полтава – -1...+1
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – + 1...+3
- Донецк – -1...+1
- Луганск – -1...+1
- Харьков – -1...+1
- Киев – -1...+1
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