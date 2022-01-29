Погода 29 січня: пориви вітру, мокрий сніг та ожеледь

08:39 29 січень Київ, Україна

По прогнозам Укргидрометцентра в субботу, 29 января, Украину ожидает пасмурная и холодная погода. Температура воздуха в большинстве областей существенно не изменится, днем она будет колебаться около нуля. Ночью подморозит до -3.

Осадки в виде мокрого снега возможны в северных и восточных областях: Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской и на Запорожье.

Во многих регионах также будет довольно ветрено. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду. Кроме того, стоит быть готовыми к гололеду и налипанию мокрого снега.

Погода в регионах:

Теплую погоду синоптики обещают на Юге. Например, в Одесской области – +2...+4, в Николаевской и Херсонской – +1...+3.

В центре тоже будет не так холодно. На Кировоградщине и Днепропетровщине – 0...+2.

Ночью самая низкая температура будет на Западе – -1... -3. В Закарпатской области – вообще -6... -8.

В Киеве днем и ночью прогнозируют +1...-1 градус. Синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре.

Погода в городах Украины:

  • Ужгород – +1...+1
  • Львов – +1...+1
  • Ивано-Франковск – +1...+1
  • Тернополь – +1...+1
  • Черновцы – 0... – 2
  • Хмельницкий – +1...+1
  • Луцк – +1...+1
  • Ровно – + 1...+1
  • Житомир – +1...+1
  • Винница – +1...+1
  • Одесса – +2...+4
  • Николаев – +1...+3
  • Херсон – +1...+3
  • Симферополь – +3...+5
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – -1...+1
  • Сумы – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – 0...+2
  • Запорожье – + 1...+3
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – -1...+1
  • Харьков – -1...+1
  • Киев – -1...+1

Погода на 29 января от Укргидрометцентра.