Погода 28 січня: потепління, дощ, мокрий сніг

05:18 28 січень Київ, Україна

Атмосферний циклон Marie, що йде із заходу, стане причиною дощу, і мокрого снігу практично по всій країні. На дорогах ожеледиця, у південних регіонах - потепління до +4 °С.

Синоптики попереджають, що у західних областях (за винятком Закарпатської) очікується посилення вітру із поривами до 17 м/с. У гірських районах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей є значна загроза сходу лавин.

Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно із проясненнями, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

На Черкащині похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.

На Полтавщині похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -3...0°С.

На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -2...+1°С.

На Дніпропетровщині похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень 0...+3°С.

Західний регіон України

У Львівській та Тернопільській областях хмарно із проясненнями, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.

На Хмельниччині хмарно з проясненнями, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.

На Івано-Франківщині хмарно із проясненнями, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

На Закарпатті похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.

У Чернігівській області похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -2...+1°С.

На Сумщині похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -3...0°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°С, вдень -2...+1°С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°С, вдень -2...+1°С.

На Донеччині похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -1...+2°С.

Південний регіон України

В Одеській та Миколаївській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.

На Запоріжжі хмарно, сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -1...+2°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +1...+4°С.

У Києві похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.

Сонце зійде о 07:38, а зайде о 16:43. Довгота дня становитиме 9 год 5 хв.