Погода 28 грудня буде вітряною та сніжною, можливий сніг з дощем

Сьогодні погода практично по всій країні буде сніговою та вітряною, синоптики попереджають про ожеледь, налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-20 м/с.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, мокрий сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -5...-3°С.

У Кіровоградській та Черкаській областях хмарно, мокрий сніг із дощем. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень -4...-2°С.

На Полтавщині хмарно, мокрий сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°С, вдень -6...-4°С.

На Дніпропетровщині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-6°, вдень -2...0°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно, можливий сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень -3...-1°С.

На Івано-Франківщині хмарно, сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -4...-2°С.

На Волині хмарно, сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-7°, вдень -3...-1°С.

На Рівненщині хмарно, сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-7°, вдень -4...-2°С.

На Хмельниччині хмарно, сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°С, вдень -4...-2°С.

У Чернівецькій та Тернопільській областях хмарно, сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°С, вдень -3...-1°С.

На Закарпатті хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень -1...+1°С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-6°, вдень -5...-3°С.

На Сумщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -15...-13°С, вдень -6...-4°С.

На Чернігівщині хмарно, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-9°, вдень -6...-4°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно, сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-11°, вдень -7...-5°С.

На Луганщині хмарно, сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-9°, вдень -5...-3°С.

На Донеччині хмарно, сніг. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень -3...-1°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень -1...+1°С.

На Херсонщині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +3...+5°С.

На Миколаївщині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.

На Одещині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень -1...+1°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +9...+11°С.

У Києві хмарно, сніг. Вітер східний із переходом у північно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -5...-3°С.

Сонце зійде о 7:58, а зайде о 16:00. Тривалість дня становитиме 8 год 02 хв.