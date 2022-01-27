Погода 27 січня на всій території країни буде похмурою, на заході - сніговою

Синоптики попереджають про посилення вітру у західних та північних регіонах країни, також у цих регіонах можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -2...+1°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -3...0°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -4...-1°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -4...-1°С.

Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.

На Хмельниччині похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -1...+2°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.

У Закарпатській області похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -3...0°С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -2...+1°С.

На Чернігівщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -4...-1°С.

На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -6...-3°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -7...-4°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -6...-3°С.

Південний регіон України

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.

У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -2...+1°С.

На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -5...-2°С.

В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -3...0°С.

У Києві похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -3...0°С.

Сонце зійде о 07:40, а зайде о 16:42. Тривалість дня становитиме 9 год 2 хв.