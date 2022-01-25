Погода 25 січня буде сніговою, вітер затих, заморозки в межах -15...-12°С вночі та -3...0°С вдень

У центрі та на півдні країни синоптики обіцяють сильні опади у вигляді снігу. Із заходу на територію країни насуватиметься атмосферний фронт, який принесе у західні регіони потепління та снігопади.
- Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -6...-3°С.
На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -6...-3°С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-6°, вдень -6...-3°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -6...-3°С.
На Дніпропетровщині похмуро, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -5...-2°С.
- Західний регіон України
На Львівщині похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -3...0°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -3...0°С.
На Тернопільщині похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -3...0°С.
На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -4...-1°С.
На Івано-Франківщині похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -17...-14°, вдень -3...0°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -18...-15°, вдень -4...-1°С.
На Закарпатті хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -6...-3°С.
- Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -6...-3°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -7...-4°С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -7...-4°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°С, вдень -6...-3°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -7...-4°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -4...-1°С.
- Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -5...-2°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -5...-2°С.
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -5...-2°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -4...-1°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -8...-5°С.
Сонце зійде о 07:42, а зайде о 16:39. Тривалість дня становитиме 8 год 57 хв.
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