Погода 25 січня буде сніговою, вітер затих, заморозки в межах -15...-12°С вночі та -3...0°С вдень

У центрі та на півдні країни синоптики обіцяють сильні опади у вигляді снігу. Із заходу на територію країни насуватиметься атмосферний фронт, який принесе у західні регіони потепління та снігопади.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -6...-3°С.

На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -6...-3°С.

На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-6°, вдень -6...-3°С.

На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -6...-3°С.

На Дніпропетровщині похмуро, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -5...-2°С.

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -3...0°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -3...0°С.

На Тернопільщині похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -3...0°С.

На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -4...-1°С.

На Івано-Франківщині похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -17...-14°, вдень -3...0°С.

У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -18...-15°, вдень -4...-1°С.

На Закарпатті хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -6...-3°С.

Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -6...-3°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -7...-4°С.

На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -7...-4°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°С, вдень -6...-3°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -7...-4°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -4...-1°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -5...-2°С.

У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -5...-2°С.

На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -5...-2°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -4...-1°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -8...-5°С.

Сонце зійде о 07:42, а зайде о 16:39. Тривалість дня становитиме 8 год 57 хв.