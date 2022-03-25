Погода 25 березня буде хмарним, місцями пройдуть дощі.

06:03 25 березня Київ, Україна

У п'ятницю на більшій частині території країни опадів не передбачається. Джді очікуються у центральних та північних областях, до вечора – і у південних. Вночі на сході України температура повітря опуститься до -5 °С.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.

На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.

На Кіровоградщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +7...+10°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.

На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.

Західний регіон України

На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.

У Волинській області невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +9...+12°С.

На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.

На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.

На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.

У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

На Закарпатті невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +12...+15°С.

Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +6...+9°С.

У Сумській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.

На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.

Східний регіон України

На Харківщині ясно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.

У Луганській та Донецькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +7...+10°С.

На Херсонщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.

На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.

У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.

Сонце зійде о 05:49, а зайде о 18:18. Довгота дня становитиме 12 год 29 хв.