Погода 25 березня буде хмарним, місцями пройдуть дощі.

У п'ятницю на більшій частині території країни опадів не передбачається. Джді очікуються у центральних та північних областях, до вечора – і у південних. Вночі на сході України температура повітря опуститься до -5 °С.
- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.
На Кіровоградщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +7...+10°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.
- Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.
У Волинській області невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +9...+12°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.
На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
На Закарпатті невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +12...+15°С.
- Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +6...+9°С.
У Сумській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.
На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.
- Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.
У Луганській та Донецькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.
- Південний регіон України
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +9...+12°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +7...+10°С.
На Херсонщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.
Сонце зійде о 05:49, а зайде о 18:18. Довгота дня становитиме 12 год 29 хв.
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