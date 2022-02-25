Погода 25 лютого буде похмурою та хмарною. місцями дощі

Сьогодні за прогнозами синоптиків в Україні спостерігатиметься похмура та хмарна погода. Дощі очікуються вночі у південних областях, вранці та вдень – у східних. На решті території України опади малоймовірні.
- Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.
На Черкащині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.
- Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +5...+8°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.
- Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.
- Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +7...+10°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів.. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.
Сонце зійде о 06:49, а зайде о 17:32. Довгота дня становитиме 10 год 43 хв.
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