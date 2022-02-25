Погода 25 лютого буде похмурою та хмарною. місцями дощі

04:39 25 лютий Київ, Україна

Сьогодні за прогнозами синоптиків в Україні спостерігатиметься похмура та хмарна погода. Дощі очікуються вночі у південних областях, вранці та вдень – у східних. На решті території України опади малоймовірні.

Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.

На Черкащині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.

На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.

На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +5...+8°С.

На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.

Північний регіон України

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.

На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.

Південний регіон України

В Одеській та Миколаївській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +7...+10°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів.. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

Сонце зійде о 06:49, а зайде о 17:32. Довгота дня становитиме 10 год 43 хв.