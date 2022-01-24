Погода 24 січня буде хмарною, сніговою та вітряною

06:00 24 січень Київ, Україна

У понеділок, 24 січня, погода по всій території країни буде хмарною та сніговою. Синоптики попереджають про сильний вітер, його пориви досягатимуть 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця, можлива хуртовина.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-9°, вдень -8...-6°С.

На Кіровоградщині хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -5...-3°С.

На Черкащині хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-7°, вдень -6...-4°С.

У Полтавській області хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-6°, вдень -5...-3°С.

На Дніпропетровщині хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень -4...-2°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-12°, вдень -8...-6°С.

На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-12°, вдень -9...-7°С.

На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-11°, вдень -9...-7°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -17...-15°, вдень -12...-10°С.

У Волинській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°, вдень -7...-5°С.

На Рівненщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-12°, вдень -8...-6°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-12°, вдень -11...-9°С.

У Закарпатській області ясно, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -4...-2°С.

Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -7...-5°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°, вдень -7...-5°С.

На Сумщині хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°С, вдень -6...-4°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°, вдень -8...-6°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -5...-3°С.

У Луганській та Донецькій областях хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -4...-2°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень -3...-1°С.

На Херсонщині хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -3...-1°С.

У Миколаївській та Одеській областях хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -4...-2°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень -4...-2°С.

У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -10...-9°, вдень близько -5°С.

Сонце зійде о 7:44, а зайде о 16:37. Тривалість дня становитиме 8 год 53 хв.