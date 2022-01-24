Погода 24 січня буде хмарною, сніговою та вітряною

У понеділок, 24 січня, погода по всій території країни буде хмарною та сніговою. Синоптики попереджають про сильний вітер, його пориви досягатимуть 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця, можлива хуртовина.
- Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-9°, вдень -8...-6°С.
На Кіровоградщині хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -5...-3°С.
На Черкащині хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-7°, вдень -6...-4°С.
У Полтавській області хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-6°, вдень -5...-3°С.
На Дніпропетровщині хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень -4...-2°С.
- Західний регіон України
На Львівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-12°, вдень -8...-6°С.
На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-12°, вдень -9...-7°С.
На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-11°, вдень -9...-7°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -17...-15°, вдень -12...-10°С.
У Волинській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°, вдень -7...-5°С.
На Рівненщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-12°, вдень -8...-6°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-12°, вдень -11...-9°С.
У Закарпатській області ясно, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -4...-2°С.
- Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -10...-8°, вдень -7...-5°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°, вдень -7...-5°С.
На Сумщині хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°С, вдень -6...-4°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-10°, вдень -8...-6°С.
- Східний регіон України
На Харківщині хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -5...-3°С.
У Луганській та Донецькій областях хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -4...-2°С.
- Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень -3...-1°С.
На Херсонщині хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -3...-1°С.
У Миколаївській та Одеській областях хмарно, сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -4...-2°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень -4...-2°С.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -10...-9°, вдень близько -5°С.
Сонце зійде о 7:44, а зайде о 16:37. Тривалість дня становитиме 8 год 53 хв.
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