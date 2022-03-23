Погода 23 березня буде сонячною та теплою

06:30 23 березня Київ, Україна

У середу погода в країні буде по-справжньому весняною. Синоптики опадів не обіцяють. На всій території України буде тепло та безхмарно.

Центральний регіон України

На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +11...+14°С.

На Черкащині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +10...+13°С.

На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +9...+12°С.

У Полтавській та Дніпропетровській областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.

Західний регіон України

На Львівщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.

У Волинській області ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +13...+16°С.

У Рівненській та Тернопільській областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +12...+15°С.

На Хмельниччині без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +11...+14°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.

У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +5...+8°С.

На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +15...+18°С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +11...+14°С.

На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +10...+13°С.

На Сумщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.

Східний регіон України

На Харківщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +4...+7°С.

У Луганській та Донецькій областях невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +6...+9°С.

Південний регіон України

На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +9...+12°С.

На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +10...+13°С.

На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +9...+12°С.

На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.

В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С.

У Києві ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +10...+13°С.

Сонце зійде о 05:53, а зайде о 18:15. Тривалість дня становитиме 12 год 23 хв.