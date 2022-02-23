Погода 23 лютого: на заході - дощ, на півдні без опадів, на сході, півночі та в центрі країни - невелика хмарність

08:14 23 лютий Київ, Україна

Синоптики попереджають про незначне зниження температури, також по всій території країни переважатиме малохмарна погода.

Дощі та мокрий сніг можливі у західних областях та у Криму. У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин.

Центральний регіон України

У Вінницькій та Черкаській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +5...+8°С.

На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.

На Дніпропетровщині невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

Західний регіон України

У Львівській та Тернопільській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

На Хмельниччині хмарно із проясненнями, мокрий сніг. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.

На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

У Чернівецькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.

На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.

На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

Східний регіон України

На Харківщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°, вдень +4...+7°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°, вдень +6...+9°С.

Південний регіон України

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

У Миколаївській та Херсонській мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +8...+11°С.

На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +7...+10°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.

Сонце зійде о 06:53, а зайде о 17:28. Тривалість дня становитиме 10 год 35 хв.