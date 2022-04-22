Погода 22 квітня: в Україну йде потепління, повітря прогріється до +16 ° С, але можливі опади

06:07 22 квітня Київ, Україна

У четвер температура повітря почне підвищуватись. За даними синоптиків, дощі можливі у північних, східних та західних областях. Проте до вечора опади припиняться на всій території країни.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.

На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +10...+13°С.

На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +11...+14°С.

На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.

У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.

На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +10...+13°С.

У Хмельницькій області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.

На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +12...+15°С.

У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.

На Закарпатті хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +12...+15°С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +10...+13°С.

На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +10...+13°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +12...+15°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +12...+15°С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +11...+14°С.

У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +11...+14°С.

Південний регіон України

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.

У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.

На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +12...+15°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.

Сонце зійде о 05:49, а зайде о 20:03. Довгота дня становитиме 14 год 14 хв.