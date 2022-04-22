Погода 22 квітня: в Україну йде потепління, повітря прогріється до +16 ° С, але можливі опади

У четвер температура повітря почне підвищуватись. За даними синоптиків, дощі можливі у північних, східних та західних областях. Проте до вечора опади припиняться на всій території країни.
- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +10...+13°С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +11...+14°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
- Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +10...+13°С.
У Хмельницькій області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +12...+15°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +12...+15°С.
- Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +10...+13°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +10...+13°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +12...+15°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +12...+15°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +11...+14°С.
У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +11...+14°С.
- Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +12...+15°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.
Сонце зійде о 05:49, а зайде о 20:03. Довгота дня становитиме 14 год 14 хв.
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