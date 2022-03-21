Погода 21 березня: тепло та сонячно

У понеділок на всій території України очікується потепління: погода радуватиме мешканців нашої країни весняним сонцем. Опадів не передбачається.

Прогноз погоди на 21 березня:

Центральний регіон України

На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер північний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+9°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях уранці буде невелика хмарність, а потім встановиться ясна погода. Вітер північно-західний із переходом у північний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі -1...0°С, вдень +7...+9°С.

На Дніпропетровщині вранці та ввечері буде невелика хмарність, вдень – ясно, опадів не очікується. Вітер північно-західний із переходом у північний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі -2, вдень +5...+7 °С.

У Полтавській області вранці та вдень буде невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі -2...-1°С, вдень +5...+8°С.

Західний регіон України

На Львівщині ясно, без опадів. Вітер північний із переходом у північно-східний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +8...+10°С.

У Волинській та Рівненській областях ясно, без опадів. Вітер північний із переходом у північно-західний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +8...+11°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях ясно, без опадів. Вітер північний із переходом у північно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+9°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний із переходом у північний, 2-5 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +6...+9°С.

У Закарпатській області ясно, без опадів. Вітер північно-східний із переходом у північно-західний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +10...+13°С.

Північний регіон України

На Київщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний із переходом у північний, 2-5 м/с. Температура повітря вночі близько 0°, вдень +8...+10°С.

На Чернігівщині вранці та вдень ясно, а ввечері очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-5 м/сек. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +8...+10°С.

На Сумщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-5 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+6°С.

На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі -1...0°С, вдень +8...+11°С.

Східний регіон України

На Харківщині буде хмарно, але вдень сонце порадує мешканців міста, без опадів. Вітер північно-західний із переходом у північний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі -1...0°С, вдень +4...+7°С.

На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний із переходом у північний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі -4...-3°, вдень +4...+6°С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний із переходом у північний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°С, вдень +2...+5°С.

Південний регіон України

На Одещині вранці та ввечері буде невелика хмарність, а вдень очікується похмура погода, без опадів. Вітер північно-західний із переходом у західний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі близько 0°, вдень +9...+12°С.

На Миколаївщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 4-6 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +9...+11°С.

На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +9...+11°С.

На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 4-6 м/сек. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +7...+9°С.

В Автономній Республіці Крим вранці буде невелика хмарність, а вдень та ввечері – похмуро, без опадів.. Вітер північно-східний, 4-6 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+5°С.

У Києві ясно, без опадів. Вітер північно-західний із переходом у північний, 2-5 м/с. Температура повітря вночі близько 0°, вдень +8...+10°С.

Сонце зійде о 05:57, а зайде о 18:12. Тривалість дня становитиме 12 год 15 хв.