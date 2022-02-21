Погода 21 лютого: на півдні країни вдень повітря прогріється до +11 °С, на заході - дощі

07:31 21 лютий Київ, Україна

Жителям західних регіонів України варто побоюватися погіршення погодних умов, вдень – дощі, вночі можливий мокрий сніг.

На решті території істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с. Вдень у західних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 21 лютого:

Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +7...+9°С.

На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +8...+10°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +9...+11°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +7...+9°С.

На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +8...+10°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +6...+8°С.

На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +6...+8°С.

На Волині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +6...+8°С.

На Тернопільщині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +8...+10°С.

На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +7...+9°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +8...+10°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +10...+12°С.

На Закарпатті хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +5...+7°С.

Північний регіон України

На Київщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +7...+9°С.

На Житомирщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +7...+9°С.

На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +4...+6°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +3...+5°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +5...+7°С.

На Луганщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +7...+9°С.

На Донеччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +7...+9°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +8...+10°С.

На Херсонщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +9...+11°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +8...+10°С.

На Одещині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +8...+10°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів.. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +8...+10°С.

У Києві буде хмарно, можливий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Можливе посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +6...+8°С.

Сонце зійде о 6:57, а зайде о 17:25. Тривалість дня становитиме 10 год 27 хв.