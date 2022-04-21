Погода 21 квітня буде похмурою та дощовою.

06:05 21 квітня Київ, Україна

У четвер на більшій частині території пройдуть дощі. За даними синоптиків, сухо буде лише на Закарпатті. У східних областях дощі пройдуть ближче до вечора.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

На Черкащині хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +8...+11°С.

На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

На Полтавщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +9...+12°С.

Західний регіон України

У Львівській та Тернопільській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

У Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +10...+13°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +12...+15°С.

Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +8...+11°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.

На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +12...+15°С.

На Донеччині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +11...+14°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.

У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +8...+11°С.

На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +9...+12°С.

В Автономній Республіці Крим похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +8...+11°С.

Сонце зійде о 05:51, а зайде о 20:01. Довгота дня становитиме 14 год 10 хв.