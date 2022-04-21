Погода 21 квітня буде похмурою та дощовою.

У четвер на більшій частині території пройдуть дощі. За даними синоптиків, сухо буде лише на Закарпатті. У східних областях дощі пройдуть ближче до вечора.
- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.
На Черкащині хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +8...+11°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.
На Полтавщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +9...+12°С.
- Західний регіон України
У Львівській та Тернопільській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.
У Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +10...+13°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +12...+15°С.
- Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +8...+11°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.
- Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +12...+15°С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +11...+14°С.
- Південний регіон України
На Одещині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +8...+11°С.
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +9...+12°С.
В Автономній Республіці Крим похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +8...+11°С.
Сонце зійде о 05:51, а зайде о 20:01. Довгота дня становитиме 14 год 10 хв.
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