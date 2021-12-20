Погода 1 грудня буде хмарною з мокрим снігом

06:20 01 грудень Київ, Україна

1 грудня в Україні буде вогким та похмурим, є велика ймовірність посилення вітру до 19 м/с. Повітря максимально прогріється на півдні країни, до +8 °С. Вночі у північних та центральних регіонах можлива ожеледиця.



Центральний регіон України



На Вінниччині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. На Вінниччині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.



У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.



На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +1...+4°С.



Західний регіон України



У Львівській області похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень 0...+3°С.



У Волинській та Рівненській областях похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -2...+1°С.



У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -1...+2°С.



У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.



Північний регіон України



У Київській, Житомирській та Чернігівській областях похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.



На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.



Східний регіон України



На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень 0...+3°С.



У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.



Південний регіон України



На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-1°С, вдень +5...+8°С.



У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-1°С, вдень +4...+7°С.



На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +2...+5°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +4...+7°С.



У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -2...+1°С.



Сонце зійде о 07:36, а зайде о 15:57. Тривалість дня становитиме 8 год 21 хв.