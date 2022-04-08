Погода 10 липня: стабільно спекотна, місцями дощі

Дощі 10 липня синоптики віщують лише в західних регіонах України. На всій іншій території України стабільно спекотна і суха погода. Практично по всій території встановиться температура +33 градуси.
Погода в регіонах України
На всій території країни в середньому буде +30 ... +33 градуси тепла. Дощі прогнозують в:
- Закарпатській,
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Тернопільській,
- Чернівецькій областях.
Синоптик Наталія Діденко в Фейсбуці розповіла, що Україна буде перебувати в "гарячому повітрі". Спека буде поєднуватися з сухим повітрям.
Більш того, через це Діденко порадила відмовитися від шашликів. Адже в спеку збільшується пожежна небезпека.
Погода в містах України від 10 липня
Ужгород - +30 ... + 32
Львів - + 31 ... + 33
Івано-Франківськ - +31 ... + 33
Тернопіль - + 31 ... + 33
Чернівці - + 31 ... + 33
Хмельницький - + 30 ... + 32
Луцьк - +30 ... + 32
Рівне - + 30 ... + 32
Житомир - + 31 ... + 33
Вінниця - + 30 ... + 32
Одеса - + 30 ... + 32
Миколаїв - + 31 ... + 33
Херсон - + 31 ... + 33
Сімферополь - + 31 ... + 33
Кропивницький - +31 ... + 33
Черкаси - + 31 ... + 33
Чернігів - + 31 ... + 33
Суми - + 31 ... + 33
Полтава - + 31 ... + 33
Дніпро - + 32 ... + 34
Запоріжжя - + 30 ... + 32
Донецьк - + 31 ... + 33
Луганськ - + 31 ... + 33
Харків - + 31 ... + 33
Київ - + 31 ... + 33
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