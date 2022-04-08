Погода 10 липня: стабільно спекотна, місцями дощі

Дощі 10 липня синоптики віщують лише в західних регіонах України. На всій іншій території України стабільно спекотна і суха погода. Практично по всій території встановиться температура +33 градуси.

Погода в регіонах України

На всій території країни в середньому буде +30 ... +33 градуси тепла. Дощі прогнозують в:

Закарпатській,

Львівській,

Івано-Франківській,

Тернопільській,

Чернівецькій областях.

Синоптик Наталія Діденко в Фейсбуці розповіла, що Україна буде перебувати в "гарячому повітрі". Спека буде поєднуватися з сухим повітрям.

«У Києві субота і неділя передбачаються сухими і спекотними. Температура повітря протягом дня складе +30 ... +32 градуси», - розповіла синоптик.

Більш того, через це Діденко порадила відмовитися від шашликів. Адже в спеку збільшується пожежна небезпека.

Погода в містах України від 10 липня

Ужгород - +30 ... + 32

Львів - + 31 ... + 33

Івано-Франківськ - +31 ... + 33

Тернопіль - + 31 ... + 33

Чернівці - + 31 ... + 33

Хмельницький - + 30 ... + 32

Луцьк - +30 ... + 32

Рівне - + 30 ... + 32

Житомир - + 31 ... + 33

Вінниця - + 30 ... + 32

Одеса - + 30 ... + 32

Миколаїв - + 31 ... + 33

Херсон - + 31 ... + 33

Сімферополь - + 31 ... + 33

Кропивницький - +31 ... + 33

Черкаси - + 31 ... + 33

Чернігів - + 31 ... + 33

Суми - + 31 ... + 33

Полтава - + 31 ... + 33

Дніпро - + 32 ... + 34

Запоріжжя - + 30 ... + 32

Донецьк - + 31 ... + 33

Луганськ - + 31 ... + 33

Харків - + 31 ... + 33

Київ - + 31 ... + 33