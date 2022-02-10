Погода 10 лютого: у більшості регіонів без опадів, можливий дощ у центрі та на сході країни

07:54 10 лютий Київ, Україна

У четвер на більшій частині території буде сухо. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу можливі вночі та вранці у північних та центральних регіонах, вдень – на сході. Можлива ожеледь. У гірських районах Львівської та Закарпатської областей існує значна небезпека сходження лавин.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

На Черкащині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.

На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +1...+4°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.

У Закарпатській області похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +1...+4°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

Південний регіон України

На Одещині областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.

У Миколаївській області хмарно, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +7...+10°С.

На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

Сонце зійде о 7:18, а зайде о 17:06. Тривалість дня становитиме 9 год 47 хв.