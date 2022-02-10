Погода 10 лютого: у більшості регіонів без опадів, можливий дощ у центрі та на сході країни

У четвер на більшій частині території буде сухо. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу можливі вночі та вранці у північних та центральних регіонах, вдень – на сході. Можлива ожеледь. У гірських районах Львівської та Закарпатської областей існує значна небезпека сходження лавин.
- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.
На Черкащині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +1...+4°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.
- Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.
У Закарпатській області похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.
- Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +1...+4°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.
- Південний регіон України
На Одещині областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.
У Миколаївській області хмарно, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +7...+10°С.
На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.
Сонце зійде о 7:18, а зайде о 17:06. Тривалість дня становитиме 9 год 47 хв.
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