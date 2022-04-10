Погода 10 квітня: У Карпатах сніг, у центрі та на півночі - дощі

У неділю на правобережній частині країни температура повітря дещо знизиться. За даними синоптиків, у західних, центральних та північних областях можливі дощі, у Карпатах – мокрий сніг. У східних, центральних та південних регіонах очікується посилення вітру.
- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.
На Черкащині похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +15...+18°С.
У Кіровоградській та Полтавській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +14...+17°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +17...+20°С.
- Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.
У Волинській області похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +6...+9°С.
У Рівненській та Тернопільській областях похмуро, без опадів. Вітер північний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.
На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.
На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер північний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +1...+4°, вдень +5...+8°С.
У Закарпатській області похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +7...+10°С.
- Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер північний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +10...+13°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +8...+11°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +11...+14°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +10...+13°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +14...+17°С.
На Луганщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +18...+21°С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +17...+20°С.
- Південний регіон України
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +13...+16°С.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +17...+20°С.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +17...+20°С.
В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +19...+22°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер північний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +7...+10°С.
Сонце зійде о 06:14, а зайде о 19:43. Тривалість дня становитиме 13 год 29 хв.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі