Погода 10 квітня: У Карпатах сніг, у центрі та на півночі - дощі

08:02 10 квітня Київ, Україна

У неділю на правобережній частині країни температура повітря дещо знизиться. За даними синоптиків, у західних, центральних та північних областях можливі дощі, у Карпатах – мокрий сніг. У східних, центральних та південних регіонах очікується посилення вітру.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.

На Черкащині похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +15...+18°С.

У Кіровоградській та Полтавській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +14...+17°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +17...+20°С.

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +5...+8°С.

У Волинській області похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +6...+9°С.

У Рівненській та Тернопільській областях похмуро, без опадів. Вітер північний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.

На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер північний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +1...+4°, вдень +5...+8°С.

У Закарпатській області похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +7...+10°С.

Північний регіон України

На Київщині похмуро, дощ. Вітер північний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +10...+13°С.

На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +8...+11°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +11...+14°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +10...+13°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +14...+17°С.

На Луганщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +18...+21°С.

На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +17...+20°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +13...+16°С.

У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +17...+20°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +17...+20°С.

В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +19...+22°С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер північний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +7...+10°С.

Сонце зійде о 06:14, а зайде о 19:43. Тривалість дня становитиме 13 год 29 хв.