Погода 19 лютого буде вітряною. На півночі та заході очікується дощ та мокрий сніг

За прогнозом Укргідрометцентру року в суботу, 19 лютого, в Україні очікується справді різноманітна погода: вона буде дощовою, але теплою. Середня денна температура становитиме +7...+9 градусів. Найхолодніше буде у Сумах. Там температура повітря прогріється лише до +4...+6 градусів.
Зокрема, на півдні та в Криму температура повітря прогріється до +11 градусів.
Дощ, місцями із мокрим снігом очікується у західних, північних областях, місцями у Центрі та ввечері може досягти Харківщини.
У більшості областей України прогнозують дощі. Насолодитися сонцем зможуть лише жителі Півдня, Сходу та Криму.
На Київщину насувається штормовий вітер, мешканців попереджають про небезпеку. У Києві синоптики обіцяють +6...+8 градусів.
Погода в містах України 19 лютого
- Ужгород – +7...+9
- Львів – + 7...+9
- Івано-Франківськ – +7...+9
- Тернопіль – +7...+9
- Чернівці – +7...+9
- Хмельницький – + 6...+8
- Луцьк – +7...+9
- Рівне – + 6...+8
- Житомир – + 6...+8
- Вінниця – + 6...+8
- Одеса – + 8...+10
- Миколаїв – + 9...+11
- Херсон – + 9...+11
- Сімферополь – + 9...+11
- Кропивницький – +7...+9
- Черкаси – + 6...+8
- Чернігів – + 5...+7
- Суми – + 4...+6
- Полтава – + 5...+7
- Дніпро – + 6...+8
- Запоріжжя – + 8...+10
- Донецьк – + 6...+8
- Луганськ – + 6...+8
- Харків – + 6...+8
- Київ – +6...+8.
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