Погода 19 лютого буде вітряною. На півночі та заході очікується дощ та мокрий сніг

За прогнозом Укргідрометцентру року в суботу, 19 лютого, в Україні очікується справді різноманітна погода: вона буде дощовою, але теплою. Середня денна температура становитиме +7...+9 градусів. Найхолодніше буде у Сумах. Там температура повітря прогріється лише до +4...+6 градусів.

Зокрема, на півдні та в Криму температура повітря прогріється до +11 градусів.

Дощ, місцями із мокрим снігом очікується у західних, північних областях, місцями у Центрі та ввечері може досягти Харківщини.

У більшості областей України прогнозують дощі. Насолодитися сонцем зможуть лише жителі Півдня, Сходу та Криму.

На Київщину насувається штормовий вітер, мешканців попереджають про небезпеку. У Києві синоптики обіцяють +6...+8 градусів.

Погода в містах України 19 лютого