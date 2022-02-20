Погода 19 лютого буде вітряною. На півночі та заході очікується дощ та мокрий сніг

10:31 19 лютий Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру року в суботу, 19 лютого, в Україні очікується справді різноманітна погода: вона буде дощовою, але теплою. Середня денна температура становитиме +7...+9 градусів. Найхолодніше буде у Сумах. Там температура повітря прогріється лише до +4...+6 градусів.

Зокрема, на півдні та в Криму температура повітря прогріється до +11 градусів.

Дощ, місцями із мокрим снігом очікується у західних, північних областях, місцями у Центрі та ввечері може досягти Харківщини.

У більшості областей України прогнозують дощі. Насолодитися сонцем зможуть лише жителі Півдня, Сходу та Криму.

На Київщину насувається штормовий вітер, мешканців попереджають про небезпеку. У Києві синоптики обіцяють +6...+8 градусів.

Погода в містах України 19 лютого

  • Ужгород – +7...+9
  • Львів – + 7...+9
  • Івано-Франківськ – +7...+9
  • Тернопіль – +7...+9
  • Чернівці – +7...+9
  • Хмельницький – + 6...+8
  • Луцьк – +7...+9
  • Рівне – + 6...+8
  • Житомир – + 6...+8
  • Вінниця – + 6...+8
  • Одеса – + 8...+10
  • Миколаїв – + 9...+11
  • Херсон – + 9...+11
  • Сімферополь – + 9...+11
  • Кропивницький – +7...+9
  • Черкаси – + 6...+8
  • Чернігів – + 5...+7
  • Суми – + 4...+6
  • Полтава – + 5...+7
  • Дніпро – + 6...+8
  • Запоріжжя – + 8...+10
  • Донецьк – + 6...+8
  • Луганськ – + 6...+8
  • Харків – + 6...+8
  • Київ – +6...+8.

Прогноз погоды на 19 февраля от Укргидрометцентра