Погода 18 травня: шквальний вітер, град і грози

Погода помітно зіпсується по всій Україні, в західних областях пройдуть зливи з грозами, на решті території країни буде хмарно і дощитиме, можливе випадання граду.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +17...+20 °С.



У Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +20...+23 °С.



У Кіровоградській області хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +18...+21 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +15...+18 °С.



У Волинській, Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +17...+20 °С.



У Рівненській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +18...+21 °С.



У Чернівецькій та Івано-Франківській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +14...+17 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +14...+17 °С.



Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +18...+21 °С.



У Чернігівській і Сумській областях хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +20...+23 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, удень +21...+24 °С.



У Луганській області хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +22...+25 °С.



Південний регіон України

В Одеській області хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, удень +19...+22 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +18...+21 °С.



У Херсонській області хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +19...+22 °С.



У Запорізькій області хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +20...+23 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +18...+21 °С.



У Києві хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, удень +17...+20 °С.



Сонце зійде о 5:05, а зайде о 20:43. Тривалість дня складе 15 год 38 хв.