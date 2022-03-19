Погода 18 березня: в Україні без опадів, місцями сонячно

06:31 18 березня Київ, Україна

У п'ятницю антициклон продовжуватиме диктувати погоду в країні. За даними meteoprog.ua, на більшій частині території України опадів не передбачається. Мокрий сніг та дощ очікуються у південних областях та у Криму. У південних та центральних регіонах посилиться вітер.

Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -2...+1°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -4...-1°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -2...+1°С.

Західний регіон України

На Львівщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...1°С, вдень +2...+5°С.

У Волинській області ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +1...+4°С.

На Рівненщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +1...+4°С.

На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +1...+4°С.

На Івано-Франківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +5...+8°С.

Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.

На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -5...-2°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень 0...+3°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -5...-2°С.

У Луганській та Донецькій областях хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -4...-1°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень 0...+3°С.

У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень 0...+3°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -2...+1°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -2...+1°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -2...+1°С.

Сонце зійде о 06:04, а зайде о 18:07. Тривалість дня становитиме 12 год 3 хв