Погода 18 лютого буде вологою та вітряною. Висока ймовірність дощу

Погода в Україні в останній робочий день буде похмурою та дощовою, дощі пройдуть практично по всій країні. При цьому температура повітря залишиться плюсовою.
Синоптики попереджають про посилення вітру в усіх областях: можливі пориви до 15-18 м/с, на заході країни – до 19-21 м/с. У гірських районах Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей – значна небезпека сходження лавин, у Івано-Франківській – висока (червоний рівень).
- Центральний регіон України
У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +4...+7°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +3...+6°С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +6...+9°С.
- Західний регіон України
На Львівщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°, вдень +5...+8°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +5...+8°С.
На Закарпатті невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.
- Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.
- Східний регіон України
У Харківській та Луганській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.
У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
- Південний регіон України
На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +7...+10°С.
На Миколаївщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°, вдень +6...+9°С.
На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +7...+10°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +5...+8°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +2...+5°С.
Сонце зійде о 7:03, а зайде о 17:20. Тривалість дня становитиме 10 год 17 хв.
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