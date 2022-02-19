Погода 18 лютого буде вологою та вітряною. Висока ймовірність дощу

07:39 18 лютий Київ, Україна

Погода в Україні в останній робочий день буде похмурою та дощовою, дощі пройдуть практично по всій країні. При цьому температура повітря залишиться плюсовою.

Синоптики попереджають про посилення вітру в усіх областях: можливі пориви до 15-18 м/с, на заході країни – до 19-21 м/с. У гірських районах Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей – значна небезпека сходження лавин, у Івано-Франківській – висока (червоний рівень).

Центральний регіон України

У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +4...+7°С.

На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +3...+6°С.

На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +6...+9°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°, вдень +5...+8°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +5...+8°С.

На Закарпатті невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

Північний регіон України

На Київщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.

На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.

На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.

Східний регіон України

У Харківській та Луганській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.

У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.

Південний регіон України

На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +7...+10°С.

На Миколаївщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°, вдень +6...+9°С.

На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +7...+10°С.

На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +5...+8°С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +2...+5°С.

Сонце зійде о 7:03, а зайде о 17:20. Тривалість дня становитиме 10 год 17 хв.