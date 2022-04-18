Погода 18 квітня буде похмурою та з опадів.

У понеділок на всій території України утримається похмура та дощова погода. У північних і центральних областях на поверхні ґрунту, а в західних областях та в повітрі заморозки -5...0 °С. Вітер північний, північний, 7-12 м/с.
- Центральний регіон України
У Вінницькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.
На Черкащині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +7...+9°С.
На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +7...+9°С.
На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +8...+10°С.
На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +12...+14°С.
- Західний регіон України
У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +5...+7°С.
На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.
На Донеччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +6...+8°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +8...+10°С.
- Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +6...+8°С.
На Житомирщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +6...+8°С.
На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +7...+9°С.
На Сумщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +8...+10°С.
- Східний регіон України
На Харківщині хмарно, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +13...+15°С.
На Луганщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +15...+17°С.
На Донеччині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +14...+16°С.
- Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +14...+16°С.
На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +10...+12°С.
На Миколаївщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +9...+11°С.
На Одещині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +9...+11°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +15...+17°С.
У Києві хмарно, дощ. Вітер північний, 2-6 м/сек. Температура повітря вночі +1…+3°С, вдень близько +5°С.
Сонце зійде о 5:57, а зайде о 19:56. Довгота дня становитиме 13 год. 58 хв
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі