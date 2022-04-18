Погода 18 квітня буде похмурою та з опадів.

У понеділок на всій території України утримається похмура та дощова погода. У північних і центральних областях на поверхні ґрунту, а в західних областях та в повітрі заморозки -5...0 °С. Вітер північний, північний, 7-12 м/с.

Центральний регіон України

У Вінницькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.

На Черкащині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +7...+9°С.

На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +7...+9°С.

На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +8...+10°С.

На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +12...+14°С.

Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +5...+7°С.

На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.

На Донеччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +6...+8°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +8...+10°С.

Північний регіон України

На Київщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +6...+8°С.

На Житомирщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +6...+8°С.

На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +7...+9°С.

На Сумщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +8...+10°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +13...+15°С.

На Луганщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +15...+17°С.

На Донеччині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +14...+16°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +14...+16°С.

На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +10...+12°С.

На Миколаївщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +9...+11°С.

На Одещині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +9...+11°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +15...+17°С.

У Києві хмарно, дощ. Вітер північний, 2-6 м/сек. Температура повітря вночі +1…+3°С, вдень близько +5°С.

Сонце зійде о 5:57, а зайде о 19:56. Довгота дня становитиме 13 год. 58 хв