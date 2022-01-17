Погода 17 січня буде вітряною та сніговою, на дорогах ожеледь

Сьогодні по всій країні, крім південних регіонів, синоптики обіцяють опади у вигляді мокрого снігу. Також можливе посилення вітру до 17-22 м/с, у Карпатах – до 25-30 м/с. На дорогах ожеледиця.
- Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.
У Кіровоградській та Черкаській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +1...+3°С.
На Полтавщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -1...+1°С.
На Дніпропетровщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.
- Західний регіон України
На Львівщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень 0...+1°С.
На Хмельниччині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.
На Івано-Франківщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень 0...+2°С.
У Волинській та Рівненській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень 0...+2°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +2...+4°С.
На Тернопільщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень -1...+1°С.
На Закарпатті хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -1...+1°С.
- Північний регіон України
На Київщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.
У Чернігівській та Житомирській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -1...+1°С.
На Сумщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -2...0°С.
- Східний регіон України
На Харківщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -1...+1°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -1...+1°С.
На Донеччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень 0...+2°С.
- Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +1...+3°С.
На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +3...+5°С.
В Одеській та Миколаївській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +2...+4°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +2...+4°С.
У Києві хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +1...+3°С.
Сонце зійде о 7:51, а зайде о 16:25. Тривалість дня становитиме 8 год 34 хв.
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