Погода 17 січня буде вітряною та сніговою, на дорогах ожеледь

06:02 17 січень Київ, Україна

Сьогодні по всій країні, крім південних регіонів, синоптики обіцяють опади у вигляді мокрого снігу. Також можливе посилення вітру до 17-22 м/с, у Карпатах – до 25-30 м/с. На дорогах ожеледиця.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.

У Кіровоградській та Черкаській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +1...+3°С.

На Полтавщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -1...+1°С.

На Дніпропетровщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень 0...+1°С.

На Хмельниччині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.

На Івано-Франківщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень 0...+2°С.

У Волинській та Рівненській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень 0...+2°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +2...+4°С.

На Тернопільщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень -1...+1°С.

На Закарпатті хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень -1...+1°С.

Північний регіон України

На Київщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень 0...+2°С.

У Чернігівській та Житомирській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -1...+1°С.

На Сумщині хмарно, мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -2...0°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень -1...+1°С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -1...+1°С.

На Донеччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень 0...+2°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +1...+3°С.

На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +3...+5°С.

В Одеській та Миколаївській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +2...+4°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +2...+4°С.

У Києві хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +1...+3°С.

Сонце зійде о 7:51, а зайде о 16:25. Тривалість дня становитиме 8 год 34 хв.